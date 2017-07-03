В результате ДТП погибли два сотрудника Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций

Двое спасателей погибли этим утром в аварии у села Магдачешты Криулянского района. В их автомобиль врезалась легковушка. Водитель машины уснул за рулём. Он не пострадал, а вот его пассажирку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Виновный водитель - гражданин Украины - и его пассажирка возвращались из соседней страны. Мужчина заснул за рулём, выехал на встречную полосу и врезался в машину спасателей. Сотрудники СЧС скончались на месте до приезда скорой.

"Мы не могли ничего сделать, они были уже мертвы", - сказала сотрудник СЧС Виорика Пшеничная.

Коллеги с рудом достали тела спасателей из искорёженной машины. А пострадавшую женщину доставили столичную в больницу скорой помощи. Она в критическом состоянии.

"Состояние тяжёлое, у неё черепно-мозговая травма, очень серьёзная. И ушиб грудной клетки", - отметил врач БСМП Евгений Капчеля.

Сотрудники СЧС эвакуировали оба автомобиля и смыли с проезжей части горючее.

"Промыли проезжую часть, чтобы предупредить возможные аварии", - сообщил сотрудник СЧС Илья Крангач.

Водителя легковушки задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело. Теперь задержанному грозит до 10 лет тюрьмы и лишение водительских прав.