Матвейчук завоевал бронзу на чемпионате Европы по дзюдо среди кадетов

Еуджен Матвейчук завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди кадетов, который проходил в Каунасе (Литва) в период с 30 июня по 2 июля.

В весовой категории до 81 кг он одержал победы над Карлом Туксаммелем (Эстония), Аароном Миллером (Великобритания), Дейвидом Матусевичусом (Литва), Гочей Гвалиани (Грузия), а в матче за бронзу одолел ещё одного грузина – Илью Суламанидзе. Матвейчук уступил лишь будущему чемпиону – турку Мерту Шишманлару, передаёт IPN.

23–30 июля Еуджен Матвейчук выступит на Олимпийском фестивале европейской молодёжи в Дьёре (Венгрия).