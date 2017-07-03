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Спорт
Матвейчук завоевал бронзу на чемпионате Европы по дзюдо среди кадетов
03.07.2017

Еуджен Матвейчук завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди кадетов, который проходил в Каунасе (Литва) в период с 30 июня по 2 июля.

В весовой категории до 81 кг он одержал победы над Карлом Туксаммелем (Эстония), Аароном Миллером (Великобритания), Дейвидом Матусевичусом (Литва), Гочей Гвалиани (Грузия), а в матче за бронзу одолел ещё одного грузина – Илью Суламанидзе. Матвейчук уступил лишь будущему чемпиону – турку Мерту Шишманлару, передаёт IPN.

23–30 июля Еуджен Матвейчук выступит на Олимпийском фестивале европейской молодёжи в Дьёре (Венгрия).


 
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