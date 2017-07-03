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Общество
В столичном супермаркете продают явно испорченные фрукты и овощи
03.07.2017

В магазине «Грин Хиллс», расположенном на Чеканах, покупатель пришел в недоумение от предложенного товара: черешня, персики, абрикосы, баклажаны, гранаты, дыни и многое другое совершенно негодны для употребления.

- Зашли в "Грин Хиллс" на Чеканах за фруктами. Желание пропало совсем! Кто знает, через какое время возвращается желание кушать, а то лето проходит, - возмутился Руслан.

Испорченный товар при этом, по словам кишиневца, стоит отнюдь не дешево, пишет bloknot-moldova.md.

Похожая ситуация, как отметили пользователи соцсети, и на столичных рынках.


 
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