В столичном супермаркете продают явно испорченные фрукты и овощи

В магазине «Грин Хиллс», расположенном на Чеканах, покупатель пришел в недоумение от предложенного товара: черешня, персики, абрикосы, баклажаны, гранаты, дыни и многое другое совершенно негодны для употребления.

- Зашли в "Грин Хиллс" на Чеканах за фруктами. Желание пропало совсем! Кто знает, через какое время возвращается желание кушать, а то лето проходит, - возмутился Руслан.

Испорченный товар при этом, по словам кишиневца, стоит отнюдь не дешево, пишет bloknot-moldova.md.

Похожая ситуация, как отметили пользователи соцсети, и на столичных рынках.