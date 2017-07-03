Полицейский из Кагула вымогал 1500 леев, чтобы не документировать кражи

НЦБК и прокуроры задержали полицейского из Кагула по обвинению в пассивной коррупции.

Он вымогал и получил 1500 леев у одного гражданина, чтобы не привлекать преступников к уголовной ответственности за кражи, пишет crimemoldova.com.

Мужчина был задержан с поличным в здании инспектората полиции Кагула. Деньги, переданные под контролем НЦБК, были обнаружены в офисе, где допрашивали одного из подозреваемых в краже.

Полицейский признан подозреваемым и задержан на 72 часа. На его имя возбуждено уголовное дело за пассивную коррупцию.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.