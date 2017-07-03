В Кишиневе маленькая девочка утонула в бассейне

Двухлетняя девочка, оставленная без присмотра, утонула в бассейне. Инцидент произошел накануне вечером в Кишиневе.

По словам родителей, малышка осталась одна всего на пару минут, пока они усаживали второго ребенка в машину, собираясь домой.

Медики не смогли реанимировать захлебнувшуюся девочку, пишет bloknot-moldova.md.

Еще одна трагедия произошла также 1 июля в Рышканском районе. 40-летняя женщина отдыхала с друзьями на берегу водохранилища. Около 16 часов она пошла искупаться и утонула. Ее безжизненное тело вытащили из воды очевидцы.

Полиция предупредила граждан Молдовы, что невнимательность в бассейне или водоеме может привести к гибели. Рекомендации, которые могут помочь избежать трагедии:

1. Контролируйте своих детей, как только они вошли в воду, постоянно находитесь рядом с ними.

2. Не купайтесь в ночное время или после того как вы пили алкоголь.

3. Не купайтесь в незнакомых местах.

4. Остерегайтесь купаться в одиночку.

Если вы оказались очевидцем кризисной ситуации на воде, звоните 901 или 902.