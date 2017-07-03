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Красносельский: Президент Молдовы понимает, что Приднестровье должно быть признано
03.07.2017

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский утверждает, что президент Игорь Додон понимает, что Приднестровье должно быть признано, но не может решиться объявить об этом.

Красносельский сделал заявление на одном из телеканалов левобережья Днестра. Novostipmr.com отмечает, что приднестровский лидер считает, что регион – это состоявшееся государство, и есть все основания для признания его. 

«Несмотря на то, что президент Молдовы Игорь Додон позиционирует себя как пророссийский политик, в Москве никто ему Приднестровье сдавать не собирается. Думаю, президент Молдовы понимает, что Приднестровье нужно признавать, и не может этого сделать, не может на это решиться. Я его понимаю как политика», - сказал Красносельский. 

Ранее Красносельский неоднократно комментировал предложение Додона о том, что в парламент Республики Молдова должны быть избраны и депутаты из левобережья Днестра. Смирнов утверждал, что инициатива Додона – это «популизм» и «пыль в глаза». Также Приднестровье не имеет права участвовать в выборах других государств, в том числе и в тех, что проводятся в Республике Молдова, сообщает crimemoldova.com.


 
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