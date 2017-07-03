Молдавские власти умеют троллить: Как мы можем преследовать Евгения Шевчука, если нет такой страны «Приднестровье»?

Экс-лидер Тирасполя должен быть счастлив, что Приднестровье никто до сих пор не признал – иначе быть бы ему за решеткой

Побег экс-президента Шевчука с семьей из Приднестровья стал главной темой минувшей недели. Уже на самом деле неважно, как он это сделал: на лодке переплыл Днестр, на таки проехал через КПП, на дельтаплане пролетел над Кицканским плацдармом.

Главный, конечно, вопрос, который задают себе пользователи социальных сетей из Приднестровья, весьма прост: как можно было 4 года «воевать» с Молдовой, называя его то «соседнее государство», то «нерадивые соседи», то еще как, чтобы в конце концов причалить к правому берегу Днестра? А как же патриотизм и громкие слова о том, что «я сделаю все возможной, чтобы Приднестровье признали во всем мире»! Но самое смешное: экс-президенту Шевчуку впору сплюнуть три раза через плечо и поблагодарить высшие силы, что этого не произошло. Ведь, если бы речь шла о двух независимых государствах, то все могло бы быть совсем иначе. От слова – «фигово».

«В этом случае я не вижу второго субъекта международного права, с которым мы могли бы налаживать сотрудничество. Нам не с кем заключать договор об экстрадиции», - прокомментировал ситуацию генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен.

Еще более резко по теме возможной экстрадиции Шевчука вызвался спикер парламента Андриан Канду:

«Меня не волнуют предпринимаемые действия так называемых властей. Они незаконны. У нас есть закон и международные инструменты. Эта территория никогда не была признана, так же как и ее власти. Мы сотрудничаем с ними только с целью поиска возможных путей решения замороженного конфликта. О другом признании не может быть и речи».

Интересно было бы посмотреть на лица сбежавшей экс-первой четы Приднестровья в тот момент, когда эти слова были сказаны. Еще более любопытно было бы послушать их мнение по поводу этих высказываний. Но – нет ответа. Как не будет и никакой экстрадиции: спасибо, что… не признали Приднестровье, люди добрые!

Никита ЗВЕРЕВ