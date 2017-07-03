Экономические агенты представят только один финансовый отчет вместо пяти

Депутаты приняли в двух чтениях на заседании Парламента от 30 июня законопроект, предусматривающий упрощение процесса финансовой отчетности путем внедрения единой платформы отчетности для Государственной налоговой службы, Национальной кассы социального обеспечения и Национальной компании медицинского страхования, передает IPN.

В настоящее время экономические агенты, имеющие наемных работников, обязаны представлять пять различных отчетов о выплате заработной платы, сопутствующих налогов и отдельных вопросов в связи с трудовыми отношениями. Многие данные дублируются, а экономические агенты должны взаимодействовать с тремя различными структурами отчетности, при том отчеты представляются в различное время.

В связи с этим было решено, чтобы эти пять отчетов заменить на один - FSIC16.Экономические агенты не будут больше представлять отдельные отчеты в Налоговую службу, Национальную кассу социального обеспечения и Национальную компанию медицинского страхования. Они представят один ежемесячный отчет до 25 числа каждого месяца, в Государственную налоговую службу.

Оценивается, что установление унифицированного отчета снизит на 40% объем представленных данных. Вместе с тем, поправки предусматривают отказ от трудовой книжки и обязанность экономических агентов представлять штатное расписание в Государственную инспекцию труда.