Депутаты и бездельники из секретариата парламента - тандем лентяев на шее налогоплательщиков

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В соответствии с регламентом парламента (статьей 37) парламент в течение года созывается на две очередные сессии. Весенняя сессия -начинается в феврале и завершается в конце июля (7 месяцев). И осенняя сессия - начинается в сентябре и завершается в конце декабря (3 месяца).
Как же распределяется нагрузка в работе законодательного органа в периоды сессий? Статистика вещь точная и показывает удивительные результаты.
На протяжении последних лет в период сессий парламентарии больше отдыхают. А вот в последние месяцы сессий, в декабре и июле, наступает явный прорыв в вопросах законотворчества.
В эти месяцы за все годы принимали до 40 процентов и более от общего количества принятых законов в сессиях. В среднем по 10 законов за время одного пленарного заседания.
Если почти половину законов принимают за два месяца из 11 - можно предположительно судить о качестве этих законов. Вот почему до 90 процентов принимаемых законов - это внесение изменений и дополнений в действующие законы.
А если бы парламент выполнял свои же законы – о регламенте парламента, и о законодательных актах, и раз в два года пересматривал действующие законы, вполне вероятно, не потребовались бы столь частые изменения и дополнения законов. Ведь пересмотр должен был бы обеспечить оценку правовой эффективности действующих законов. И только в результате анализа и периодического пересмотра можно было бы представлять предложения об изменении и дополнении законодательных актов, с целью приведения их в соответствие с требованиями жизни.
А указанный пересмотр должен обеспечиваться (проводится) специализированными органами парламента (секретариатом) и другими органами, ответственными за систематизацию законодательства (парламентские комиссии).
Так ведь гласят указанные законы? Почему парламент не выполняет свои же законы и правила? Для чего в секретариате парламента 604 служащих? Их ведь нанимали на службу и платят зарплату, чтобы работали.
Таким образом, к неэффективной работе парламентариев добавляется и проблема бездельников из секретариата парламента. Хороший тандем на шее налогоплательщиков!
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