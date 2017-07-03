Депутаты и бездельники из секретариата парламента - тандем лентяев на шее налогоплательщиков

В соответствии с регламентом парламента (статьей 37) парламент в течение года созывается на две очередные сессии. Весенняя сессия -начинается в феврале и завершается в конце июля (7 месяцев). И осенняя сессия - начинается в сентябре и завершается в конце декабря (3 месяца).

Как же распределяется нагрузка в работе законодательного органа в периоды сессий? Статистика вещь точная и показывает удивительные результаты.

На протяжении последних лет в период сессий парламентарии больше отдыхают. А вот в последние месяцы сессий, в декабре и июле, наступает явный прорыв в вопросах законотворчества.

В эти месяцы за все годы принимали до 40 процентов и более от общего количества принятых законов в сессиях. В среднем по 10 законов за время одного пленарного заседания.

Если почти половину законов принимают за два месяца из 11 - можно предположительно судить о качестве этих законов. Вот почему до 90 процентов принимаемых законов - это внесение изменений и дополнений в действующие законы.

А если бы парламент выполнял свои же законы – о регламенте парламента, и о законодательных актах, и раз в два года пересматривал действующие законы, вполне вероятно, не потребовались бы столь частые изменения и дополнения законов. Ведь пересмотр должен был бы обеспечить оценку правовой эффективности действующих законов. И только в результате анализа и периодического пересмотра можно было бы представлять предложения об изменении и дополнении законодательных актов, с целью приведения их в соответствие с требованиями жизни.

А указанный пересмотр должен обеспечиваться (проводится) специализированными органами парламента (секретариатом) и другими органами, ответственными за систематизацию законодательства (парламентские комиссии).

2016 2015 2014 2013 2012 2011 кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % Осенняя сессия 44 19 27 18 - - 32 15 37 17 35 19 Весенняя сессия 56 24 32 21 59 38 38 17 36 16 48 25 Всего принято законов 236 100 154 100 154 100 218 100 223 100 189 100

Так ведь гласят указанные законы? Почему парламент не выполняет свои же законы и правила? Для чего в секретариате парламента 604 служащих? Их ведь нанимали на службу и платят зарплату, чтобы работали.

Таким образом, к неэффективной работе парламентариев добавляется и проблема бездельников из секретариата парламента. Хороший тандем на шее налогоплательщиков!