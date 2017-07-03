Крупнейшие предприниматели России прибывают в Молдову по приглашению президента

Они собираются познакомиться с молдавским бизнесом, наладить сотрудничество и оценить инвестиционный потенциал нашей страны.

Делегация крупнейших предпринимателей из Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность в различных областях российской экономики, прибудет сегодня в Молдову по приглашению президента Игоря Додона. Бизнесмены входят в состав руководства одной из крупнейших ассоциаций российских предпринимателей «Деловая Россия». Цели их визита в республику – знакомство с молдавским бизнесом, налаживание сотрудничества и оценка инвестиционного потенциала нашей страны.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава государства, в состав делегации войдут: Борис Титов, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и председатель совета «Российского союза виноградарей и виноделов»; Александр Репик, Президент «Деловой России», председатель Совета директоров одной из крупнейших фармацевтических компаний «Р-Фарм»; Андрей Назаров, председатель Совета директоров строительной компании ГК «Гранель»; Рустам Муратов – вице-президент компании ГК «Гранель»; Павел Титов, президент винодельческой компании «Абрау-Дюрсо»; Сергей Недорослев, председатель совета директоров компании «Каскол» и президент компании «Стан»; Сергей Генералов, президент группы компаний «Промышленные инвесторы»; Игорь Чайка, председатель совета директоров FRC International Trading (Shanghai) Limited.

Додон подчеркнул, что сферы интересов российских бизнесменов весьма разнообразны – это строительство, промышленность, высокотехнологичные и наукоемкие сектора, производство медикаментов, виноделие и др. Годовой оборот компаний, которые представляют гости из России, превышает в несколько раз годовой ВВП Молдовы.

- Распорядился созвать заседание Экономического совета при Президенте Республики Молдова 30 июня в 16.00 во Дворце республики. В ходе заседания состоится встреча представителей деловых кругов Российской Федерации и Республики Молдова.

Приглашаю молдавских предпринимателей, заинтересованных в развитии сотрудничества с деловыми кругами России, принять участие в намеченной встрече, - добавил президент.

Ранее свою главную задачу для развития молдавской экономики раскрыл Игорь Додон.