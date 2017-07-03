Решение России в отношении перевозчиков из Молдовы

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры сообщает, что 7 июня 2017 года на сайте Национального агентства автомобильного транспорта (www.anta.gov.md) было опубликовано уведомление об аннулировании с 1 июля 2017 года либерализации международных автомобильных перевозок в двустороннем режиме и транзита территории Российской Федерации, а также о введении разрешений.

В результате переговоров с компетентными органами Российской Федерации была утверждена отсрочка до 1 сентября 2017 года обязательства получения разрешений для перевозчиков обеих стран. Это решение было подтверждено уведомлением Министерства транспорта Российской Федерации №9-781 от 06.29.2017.

Информация о получении и выдаче молдавским перевозчикам разрешений Российской Федерации в Национальном агентстве автомобильного транспорта будет размещена дополнительно на сайте учреждения.