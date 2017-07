Общество Компания Fly One сообщила о задержке рейсов из-за инцидента с самолетом Ираклион - Кишинев Молдавская авиакомпания Fly One сообщила на своей странице в Facebook, что из-за инцидента с самолетом Ираклион — Кишинев, задержаны вылеты других рейсов авиакомпании, передает NewsMaker. Самолет Кишинев — Москва (Домодедово) вместо 15:00 вылетит в 16:40. Рейс Кишинев — Рим задержан на два часа, он вылетит в 21:20 вместо 19:20. Самолет Кишинев — Парма вместо 19:50 вылетит в 21:00. А авиарейс Кишинев — Москва (Внуково) отправится в 22:00, а не в 20:10. Авиакомпания отмечает, что расписание может измениться в течение дня. сообщает NewsMaker. Напомним, что в воскресенье, 2 июля самолет авиакомпании Fly One, вылетевший в Кишинев, вернулся в аэропорт Ираклиона из-за технической неисправности. Вылет этого авиарейса запланирован на 3 июля.

