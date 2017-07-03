Арест секретаря Мунсовета может заблокировать референдум Анти-Киртоакэ

Арест секретаря Муниципального совета Кишинева (МСК) Валериу Диденку может заблокировать организацию референдума об отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ, так как секретарь МСК — единственный человек, ответственный за утверждение печатью подписных листов с собранными подписями. Информацию подтвердил Deschide.md глава Службы по связям с общественностью мэрии Вадим Брынзанюк.

По словам Брынзанюка, в мэрии всего два человека, которые могут ставить печать на документы: мэр и секретарь МСК. Учитывая, что референдум связан с деятельностью градоначальника, утверждать подписные листы должен секретарь Мунсовета.

Если в пригородах столицы собранные подписи в поддержку референдума уже утверждены, то в Кишиневе подписные листы пока остаются недействительными.

Напомним, на прошлой неделе муниципальные советники собрались на заседание, чтобы назначить исполняющего обязанности секретаря МСК, однако не смогли договориться по кандидатуре и перенесли заседание на вторник, 4 июля.

На этот пост рассматриваются три кандидата:

1) Тудор Тофан — старший специалист в юридическом отделе мэрии;

2) Людмила Кутасевич — помощник аппарата фракции ПСРМ в МСК;

3) Вадим Брынзанюк — глава Службы по связям с общественностью мэрии.

Две недели назад социалисты сообщили, что, начиная с 19 июня, начнут заверение собранных подписей. Так, подписные листы должны быть утверждены в мэриях муниципия. Затем документы будут переданы в суд на проверку.

Согласно распоряжению суда, сбор подписей не должен превышать 60 дней. Это время истекает 11 июля.

Собранные подписи должны быть представлены в суд сектора Центр. В течение 15 дней инстанция должна проверить документы. Затем их отправят Муниципальному совету Кишинева, который поставит вопрос об организации референдума на голосование. Для организации плебисцита необходимо, чтобы это решение поддержали хотя бы 26 советников из 51. Решение МСК будет передано в Центральную избирательную комиссию, которая, в свою очередь, объявит дату проведения местного референдума и сформирует избирательные округи.

Валериу Диденку был задержан прокурорами по подозрению во взяточничестве. В настоящее время он находится под домашним арестом. По информации следствия, Диденку, в частности, брал деньги и иные материальные ценности у мунсоветников и экономических агентов взамен на оказание некоторых услуг — например, включение в повестку заседаний мунсовета определенных проектов, выдачу документов, продление срока аренды земельных участков, подготовку документов о купле-продаже недвижимости и др.