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Общество
БАК 2017: Более 5 тысяч апелляций подали учащиеся Кишинева в этом году
03.07.2017

Выпускники города Кишинева подали свыше пяти тысяч заявлений, в которых обжаловали результаты экзаменов на степень бакалавра.

Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 6 июля. С 17 по 24 июля пройдет дополнительная сессия. С 17 по 24 июля пройдет дополнительная сессия.

С начала сессии пятерых выпускников выгнали из классов за списывание. Экзамены они будут пересдавать в следующем году. В этом году БАК сдали 18 760 человек. Из них 12 127 выпускники 12 классов лицеев, 6066 колледжей и 567 учащиеся из высших учебных заведений.


 
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