До закрытия мусорного полигона в селе Бубуечь осталось 2 дня

Ещё два дня бытовой мусор из столицы будут вывозить на полигон, который находится на ул. Узинелор. Через два дня жители села Бубуечь вновь перекроют доступ мусоровозам.

На оперативном заседании примэрии Кишинёва вице-мэр заявил, что не может пока сообщить общественности о принятом решении, чтобы не спровоцировать появление конфликтов. Примэрия выявила 3 места для временной эвакуации мусора и работает над резервными решениями, передаёт realitatea.md.

Вице-мэр Грозаву утверждает, что лучшим решением является открытие полигона в Цынцэренах и что примэрия продолжает вести переговоры с местными властями, чтобы решить эту проблему. Он также выразил своё сожаление в связи с тем, что граждане не доверяют примэрии в этой ситуации.

Напоминаем, что месяц назад коммунальные службы шесть дней не могли вывозить мусор из-за протеста жителей коммуны Бубуечь, которые перекрыли доступ к полигону на улице Уизинелор. В результате достигнутого соглашения жители коммуны предоставили властям 30 дней на нахождения альтернативного решения для хранения мусора.