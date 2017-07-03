Владельцев собак обязали убирать экскременты питомцев в Кишиневе

Владельцы собак теперь должны будут более ответственно подходить к прогулкам со своими питомцами.

При себе необходимо иметь совок, перчатки и одноразовый пакет для того, чтобы убирать собачьи экскременты. Кроме того, заводить животное нельзя будет без письменного согласия Ассоциации жильцов.

- Проект предусматривает деятельность государственной службы по управлению популяции собак, наблюдение за бездомными собаками, проживающими в публичных местах, реест домашних животных в мун. Кишинев и др., - заявила столичная администрация.

Как отмечает примэрия, владельцы животных обязаны в течение 12 месяцев после вступления в силу новых правил зарегистрировать своего питомца.

Если у вас есть какие-либо рекомендации по этому проекту решения, вы можете отправить их до 24 июля на имя Василия Ефрос по электронному адресу: locativ.comunal@gmail.com или по адресу: мун.Кишинев, ул. Михая Еминеску,33. Кроме того, вы можете позвонить по номеру телефона: 0(22) 223 264.