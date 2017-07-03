С 1 июля в Молдове повысился пенсионный возраст

С 1 июля 2017 года в Республике Молдова повысился пенсионный возраст. Изменения произошли в соответствии с положениями законопроекта о реформе системы пенсий.

Это повышение будет проводиться постепенно. До 1 июля 2017 года люди выходили на пенсию в соответствии со старыми условиями, женщины в 57 лет, а мужчины в 62 года. Начиная с сегодняшнего дня молдаване будут выходить на пенсию на 6 месяцев позже, передаёт independent.md.

Согласно реформированной системе, единый пенсионный возраст как для женщин, так и для мужчин - 63 года.

Пенсионный возраст будет ежегодно увеличиваться на 6 месяцев, в случае женщин достижение показателя в 63 года состоится аж в 2028 году. Для мужчин пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно на 4 месяца, до достижения 63 лет. Мужчины достигнут пенсионного возраста в 63 года в 2019 году.

На данный момент в Республике Молдова зарегистрировано 630 тысяч пенсионеров. В прошлом году размер средней пенсии по стране составил 1300 леев.