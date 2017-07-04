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Вице-премьер Георге Бэлан провел встречу с послом Украины
04.07.2017

Вице-премьер Георгий Балан провел сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Молдове Иваном Гнатышином.

Стороны обменялись мнениями по вопросам приднестровского урегулирования, развития в ходе переговоров и перспективах продвижения в решении текущих проблем, таких как обеспечение передвижения транспортных средств с номерными знаками приднестровского региона, создание совместного контроля на государственной молдавско-украинской границе, на ее центральном сегменте (приднестровском), а также по другим актуальным темам, сообщает moldpres.md.

В конце встречи чиновники подтвердили свою готовность поддерживать взаимовыгодное сотрудничество и содействовать совместными усилиями решению проблем, представляющих общий интерес.


 
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