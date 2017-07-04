Президент РМ поздравил Республику Беларусь с Днём Независимости

По случаю национального праздника Беларуси - Дня Независимости, президент Молдовы Игорь Додон высказал свои искренние поздравления главе Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Президент Молдовы подчеркнул, что Беларусь – это страна, которой удалось сохранить и преумножить многое из позитивного, что осталось в наследство с советских времен, в первую очередь экономику и социальную защиту, сообщает actualitati.md.

«Белорусский народ прошёл через нелёгкие времена, однако, опираясь на сильную власть, мудрость и непоколебимость Александра Григорьевича, стране удалось противостоять внешним и внутренним вызовам, продолжая развиваться и показывать пример, как для стран СНГ, так и для некоторых Европейских государств. Белорусам удалось сохранить свои ценности и действовать исключительно в интересах собственного государства»,- также отметил Додон.

Кроме того, президент страны пожелал белорусским партнерам благополучия, дальнейших успехов в построении сильного процветающего государства и счастья каждой белорусской семье.