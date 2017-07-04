Бельцкому «Термогазу» поставили условие — рассчитаться по долгам до 1 сентября

Муниципальное предприятие «Термогаз», которое поставляет теплоэнергию в бельцкие дома и некоторые образовательные учреждения, оказалось в затруднительном положении.

С одной стороны, предприятие должно выполнять свои обязательства перед потребителями, а с другой – перед поставщиками сырья, сообщает btv.md.

Так, из-за несвоевременной оплаты счетов недобросовестными потребителями, следующий отопительный сезон может не начаться.

До первого сентября МП «Термогаз» должно погасить задолженность размером в 2,2 млн леев перед «Молдова-газ». В противном случае газ будет поступать только по предоплате. Более того, к этой сумме, согласно решению суда, добавят еще около 2 млн леев.

На сегодняшний день бельчане должны «Термогазу» свыше 3,5 млн леев. Среди неплательщиков в основном владельцы 3-х комнатных квартир. Причем речь идет о суммах в несколько десятков тысяч леев. Руководитель компании рассказал журналисту телеканала БТВ о случае, когда жильцы, будучи потребителями с самого основания предприятия, еще не заплатили за поставленную услугу ни одного лея.

Директор предприятия Степан Мунтяну призывает бельчан вовремя оплачивать счета за тепло, подчеркивая, что от этого зависит качество поставляемой услуги.

Предприятие работает на оборудовании, которому уже 50 и более лет. Практически все нуждается в замене, но даже на небольшой ремонт средств не хватает.

Напомним, что в прошлом году запустить отопительный сезон «Термогазу» помогла примария, рассчитавшись авансом за объекты социального назначения: детские сады и школы.

Тогда, осенью 2016-го, АО «Молдова-газ» грозила предприятию «Термогаз» отключением от снабжения голубым топливом в случае, если оно не рассчитается по долгам до начала отопительного сезона. Эти долги копятся с 2011 года, когда на услуги бельцкого предприятия неверно был определен тариф для конечного потребителя, однако в Кишиневе долгое время закрывали на это глаза. И только в прошлом году АО «Молдова-газ» перешло к угрозам отключения, хотя должник впервые начал предпринимать серьезные усилия для оптимизации своей работы и возврата долгов.