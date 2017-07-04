Ремонт бульвара Штефана чел Маре закончен на 90%

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ обещал, что ремонт центральной улицы будет закончен до 2 июля, а вице-мэр Нистор Грозаву, сообщил, что на сегодняшний день работы завершены лишь на 90%.

"На прошлой неделе была обустроена зона по улице Чуфля, Штефан чел Маре. Велись электроработы от Михай Витязул до Лазо. Продолжаются работы по демонтажу столбов. На следующей планируется завершить укладку 3 200 метров тротуара", - сказал и.о. директора Управления общественным транспортом, Олег Поятэ, передает prime.md.

Торжественное открытие обновленной улицы переносили три раза, мероприятие было запланировано к годовщине смерти господаря Штефана чел Маре.

В контракте, подписанном с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, срок сдачи бульвара в эксплуатацию был указан ноябрь 2015-го.