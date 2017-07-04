4 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Ремонт бульвара Штефана чел Маре закончен на 90%
04.07.2017

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ обещал, что ремонт центральной улицы будет закончен до 2 июля, а вице-мэр Нистор Грозаву, сообщил, что на сегодняшний день работы завершены лишь на 90%.

"На прошлой неделе была обустроена зона по улице Чуфля, Штефан чел Маре. Велись электроработы от Михай Витязул до Лазо. Продолжаются работы по демонтажу столбов. На следующей планируется завершить укладку 3 200 метров тротуара", - сказал и.о. директора Управления общественным транспортом, Олег Поятэ, передает prime.md.

Торжественное открытие обновленной улицы переносили три раза, мероприятие было запланировано к годовщине смерти господаря Штефана чел Маре. 

В контракте, подписанном с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, срок сдачи бульвара в эксплуатацию был указан ноябрь 2015-го.


 
Количество просмотров:
39
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.