Молдавские транспортники смогут еще два месяца свободно завозить грузы в Россию

Переход от свободного режима грузоперевозок между Молдовой и Россией к системе дозволов откладывается на два месяца — до 1 сентября 2017 года.

Об этом сообщили в молдавском минтрансе. Сами транспортники, хоть и рады переносу срока, уверены, что новая система серьезно отразится на конкурентоспособности отрасли и негативно повлияет на экономику Молдовы, сообщает newsmaker.md.

29 июня российское министерство транспорта оповестило молдавскую сторону о том, что внутригосударственные процедуры завершены и все готово к переходу на новую систему въезда и транзита грузового транспорта РМ по территории России. «Не позднее 1 сентября 2017 года будет введена разрешительная система на международные автомобильные перевозки. Рассчитываем на то, что молдавская сторона в возможно короткие сроки также завершит требуемые процедуры», — говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением между правительствами Молдовы и России, заключенным в мае 2017 года, переход на систему разрешений должен был произойти 1 июля, однако после переговоров с молдавской стороной Россия согласилась сохранить свободный режим грузоперевозок с Молдовой до сентября.

Вопрос о введении разрешительной системы транспортных грузоперевозок в РФ поднимался и на двусторонней встрече делегации российских бизнесменов, включая бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, с молдавскими предпринимателями. Представители транспортной отрасли Молдовы просили россиян похлопотать за них перед российским правительством, считая введение дозволов ограничением для развития экономики страны. Борис Титов тогда сказал, что речь не идет об ограничении, а о наведении порядка с транспортом, который передвигается по территории Российской Федерации. Он упомянул также случаи, когда вместо транзитных перевозок через РФ, например, в Казахстан, груз в итоге оставался в России, хотя в нем были и запрещенные для импорта в РФ товары.

Советник президента Молдовы по экономическим вопросам Елена Горелова, в свою очередь, отметила, что проблема не в российской стороне, а в молдавской, поскольку 75 тыс. дозволов, которые Россия выделяет для Молдовы, более чем достаточно для молдавских перевозчиков, однако ни в Международной ассоциации транспортников Молдовы (AITA), ни в минтрансе не знают, как и кто будет распределять дозволы и как транспорт должен ездить в РФ. «Именно молдавские власти и отраслевая организация должны провести все необходимые внутренние процедуры, чтобы новая система минимально затронула транспортный бизнес», — подчеркнула Горелова.

Как рассказал NM глава AITA Григорий Бернавский, Ассоциация не имеет отношения к распределению и выдаче дозволов, этим будет заниматься Национальное агентство автотранспорта. Транспортники, по его словам, опасаются не столько самих дозволов, сколько их высокой стоимости. «По слухам, цена разрешения может дойти до €150, но даже €10 отразятся на стоимости перевозимых товаров», — пояснил Бернавский. Он добавил, что эти дополнительные доходы не предусмотрены в госбюджете. Бернавский рассчитывает, что в ситуацию может вмешаться президент Игорь Додон, и дозволы для молдавских перевозчиков будут бесплатными, хотя в целом AITA выступает за свободный режим автоперевозок. «Однако нас никто не приглашал на переговоры, которые вели правительства РМ И РФ. Наше мнение не спрашивали», — уточнил глава AITA.

Получить оперативный комментарий в AITA не удалось, а его глава Валериу Бачу на звонки не отвечал.

Сейчас молдавско-российские отношения в области автомобильных перевозок грузов в двустороннем и транзитном режиме регулирует соглашение, принятое в 1993 году, которое предусматривает либерализованный режим. В сентябре 2016 года Москва денонсировала это соглашение. Минтранспорта РМ предложило новый проект соглашения, предусматривающий сохранение либерализованного режима, но Российская Федерация, которая настаивала на системе разрешений, отклонила документ.

В конце прошлого года, как сообщал министр экономики Октавиан Калмык, Россия обязалась выдать в год 75 тыс. разрешений для молдавских перевозчиков на въезд в РФ и 750 дозволов на транзит в третьи страны, что должно было облегчить торговлю между странами и помочь возобновить молдавский экспорт в Казахстан и Киргизию.