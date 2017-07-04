Опубликованы правила ввоза в РМ драгоценностей

Физические лица имеют право ввозить на территорию Республики Молдова или вывозить из страны ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней в количестве до пяти единиц.

Стоимость не имеет значение, при условии, что они не являются одинаковыми, таможенный сбор оплачивать не нужно.

Кроме того, в страну можно ввозить предметы из драгоценных металлов и камней, которые не предназначены для коммерческой или производственной деятельности, при условии уплаты таможенных платежей и их декларирования на таможне, передаёт IPN.

В ответе Таможенной службы на запрос Агентства IPN отмечается, что физические лица вправе вывозить из страны предметы из драгоценных металлов и камней, таможенная стоимость которых не превышает 10 тысяч евро, и которые не предназначены для производственной или коммерческой деятельности, при условии уплаты таможенных платежей и их декларирования в установленном порядке. Если стоимость этих предметов превышает 10 тысяч евро, то, помимо уплаты таможенных платежей, физические лица должны предъявить таможенному органу разрешение, выданное Министерством финансов и Министерством культуры и подтверждающее их стоимость, а также тот факт, что данные предметы не представляют собой культурные ценности.

Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе отправляемые посредством международных почтовых отправлений или несопровождаемого багажа, предназначенные для коммерческой или производственной деятельности, таможенная стоимость которых не превышает 10 тысяч евро, могут быть вывезены из страны при условии соблюдения мер экономической политики, уплаты таможенных платежей и их декларирования в установленном законом порядке.

Что касается ввоза и вывоза из страны культурных ценностей, то физические лица имеют право ввозить их в Молдову при условии предъявления таможенному органу разрешения, выданного компетентным органом государства-отправителя, при условии соблюдения мер экономической политики, уплаты таможенных платежей и их декларирования в установленном порядке.

Физические лица не вправе вывозить с территории Молдовы культурные ценности. Другие ценности из области искусства, литературы, науки, культуры и религии могут быть вывезены из страны при условии предъявления таможенному органу разрешения, выданного Министерством культуры Республики Молдова, в котором указана стоимость предмета и зафиксирован тот факт, что он не представляет собой культурную ценность.