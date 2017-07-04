Иждивенцы из Молдовы - румынским властям: «На учет возьмемся, а воевать - шиш с маслом!»

Наши соотечественники, получая румынские документы, даже и думать не хотят о том, что за них придется платить.

В течение последних нескольких дней в молдавском сегменте социальных сетей очень активно обсуждается фраза бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, который заявил о необходимости «призвать к оружию» румынских граждан, если в этом возникнет необходимость. Разгневанных пользователей — сотни, если не тысячи. Оно и понятно: фраза Бэсеску, очевидно, касается и наших соотечественников, среди которых огромное число обладателей румынских паспортов. В чем же причина их гнева? Давайте попробуем разобраться.

Главная, на мой взгляд, заключается в том, что к получению румынских документов наши соотечественники относятся, как к чему-то бытовому, обычному, не предполагающему никакой ответственности. Как иждивенцы. Они категорически отвергают мысль о том, что за эти самые документы и, в частности, паспорта, возможно, придется заплатить. И не только деньгами. И это нормально, ведь при получении гражданства ты присягаешь государству на верность. И она (верность) может понадобиться этому государству во время боевых действий. А какое государство от них сейчас в полной мере застраховано?

Разные могут быть ситуации, разные люди могут прийти к власти — все это вкупе и в частности может привести к тому, что наших соотечественников с румынскими паспортами могут задействовать в самых разных сценариях. И далеко не при всех слова о том, что румынский паспорт кто-то получал только для работы за границей или путешествий, будут считаться аргументом. Это, может быть, правда, но для румынских властей, представители которых слушали, как некоторые из нас в торжественной обстановке исполняли румынский гимн, - свидетельство фальши и неискренности. Вы готовы в них сознаться?

Знаете, вся эта суматоха в соцсетях напоминает мне фрагмент из «Собачьего сердца» - когда Шарикова спрашивают, как он поступит в случае «войны с империалистическими хищниками».

- Я воевать не пойду никуда! - отвечал он.

– Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт надо взяться…

– На учёт возьмусь, а воевать – шиш с маслом! Я тяжко раненный при операции.

Кто знает, может, в подобных диалогах примут участие и наши соотечественники.