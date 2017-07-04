Вячеслав Унтилэ: Нам следует быть готовыми к таким провокациям…

В последнее время многие страны мира столкнулись с новой проблемой – масштабными кибератаками, которые в состоянии нанести серьезный ущерб экономике, госучреждениям и даже здравоохранению. Об этом в своем блоге пишет глава Счетной палаты Республики Молдова (СПРМ) Вячеслав Унтилэ.

«Так, после майской атаки вируса WanaCrypt0r 2.0 или WCry на этой неделе многочисленные компании в Европе подверглись нападению вируса под названием Petya, который нанес огромный финансовый ущерб и орудовал в непосредственной близости к Молдове – в Беларуси и Украине», — отмечает Унтилэ.

По данным цитируемого источника, «соседняя страна оказалась практически бессильной перед лицом вируса, и вряд ли справилась бы с ним без помощи НАТО». «Генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что эта кибератака намного превышает уровень защиты и реагирования Украины, и поэтому НАТО была вынуждена открыть спецфонд для развития кибербезопасности в этой стране. Он также отметил, что НАТО и впредь будет помогать Украине с этим вопросом, и заявил, что масштабные майские и июньские кибератаки стали еще одним доказательством важности активизации усилий в сфере кибербезопасности», — пишет Унтилэ.

По его мнению, «вышесказанное доказывает, что нам в Молдове следовало бы обратить внимание на повышение уровня киербезопасности и быть готовыми к таким провокациям». «А пример Украины наглядно говорит о факторе неожиданности. Также, нам не следует надеяться на то, что якобы Молдова небольшое государство, и с этой точки зрения не представляет интереса. Но киберпреступность не знает границ, и даже такая страна, как мы, может стать объектом нападения», — отмечает Унтилэ.

Глава СПРМ также считает, что «с этой точки зрения необходимо активизировать наше международное сотрудничество в этой плоскости, и в первую очередь с НАТО». «Знаю, некоторые с подозрением относятся к этой организации, и при любом ее упоминании вспоминают про статус нейтралитета Молдовы. Сотрудничество с НАТО в сфере кибербезопасности не касается статуса нейтралитета. Это необходимо понимать, и по максимуму использовать возможность такого сотрудничества. Иначе, мы рискуем попасть в очень неприятную ситуацию», — отмечает источник.

Кристина Пендя