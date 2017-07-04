Молдавские власти проигнорировали прием по случаю Дня независимости США

Представители правящего в Республике Молдова режима «бойкотировали» прием, устроенный посольством Соединенных Штатов Америки в Кишиневе 30 июня по случаю Дня независимости США. На приеме не были замечены ни премьер, ни спикер, ни другие «официальные и неофициальные» руководители страны.

Эти обстоятельства раскрыл бывший посол Молдовы в Австрии Андрей Попов, написавший о наглом «бойкотировании» приема, устроенного посольством США. По его мнению, «это указывает на недовольство ужесточением позиции США по поводу изменения избирательной системы».

«Только мне показалось или и вы тоже заметили, что на этом мероприятии отсутствовали – впервые, насколько мне помнится – руководители страны (официальные и неофициальные), министры (за исключением Джеордже Балана) и депутаты парламентского большинства (за исключением Владимира Хотиняну)?

Их отсутствие было так заметно и так резко контрастировало с практикой прежних лет или, к примеру, с организованным в мае приемом по случаю Дня Европы (на котором кроме премьера и господина Координатора присутствовали не менее 5-6 депутатов и несколько министров), поэтому у меня складывается впечатление, что речь идет о наглом «бойкоте», о принятом решении, которое, очевидно, было согласовано и было призвано передать определенный сигнал принимающей стороне. Но что за сигнал? Только о недовольстве в связи с недавним ужесточением позиции США насчет изменения избирательной системы? Или же это было предупреждение о том, что, «мол, если вы тоже последуете примеру европейцев и выдвинете в качестве условия для танца соблюдение рекомендаций Венецианской комиссии, то мы можем вальсировать и с другими, кто менее капризный?», - написал Андрей Попов в социальной сети.

«Странно, не кажется ли вам? В минувшую пятницу ты заявляешь о восстановлении Стратегического диалога с США, а через неделю ни твой премьер, ни твой спикер, ни твои министры или депутаты не приходят на прием, который дает этот самый стратегический партнер? Неужели виной тому лишь упорная и настойчивая позиция госпожи Бриджет Бринк относительно изменения избирательной системы? Или же сыграло свою роль и то, что на этот раз высокопоставленная американская гостья не стала встречаться (по крайней мере, насколько мне известно) с председателем Демократической партии/Координатором правящей коалиции?», - утверждает Андрей Попов.

«Когда вместо независимых учреждений, работающих в интересах граждан и с учетом национального интереса, господствуют неофициальные структуры власти (которые руководствуются даже не партийными, а прежде всего, корпоративными интересами), нет никакой гарантии в том, что завтра или в следующем месяце либо через год или же в 2019 году, некто, кому принадлежит почти вся власть в государстве, не решит, разумеется, руководствуясь своим СУВЕРЕННЫМ ПРАВОМ, что его интересам выгоднее повернуть Молдову на 180 градусов?», - пишет бывший посол.