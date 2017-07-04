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Пассажиры нашумевшего рейса Ираклион-Кишинев вернулись в Молдову
04.07.2017

170 пассажиров из Молдовы, оказавшиеся блокированными в аэропорту греческого Ираклиона вернулись домой. Рейс, вернувший людей в Кишинев, приземлился в аэропорту молдавской столицы в 2:00.

Пассажирам пришлось более 24 часов провести в греческом аэропорту, сообщает unimedia.md

Напомним, 2 июля, самолет авиокомпании FLyOne с 170 пассажирами на борту взял курс из Ираклиона в Кишинев. Однако в полете начались серьезные технические проблемы. После часа полета пилот объявил пассажирам о технических проблемах. В салоне началась паника. Самолет сделал несколько кругов над морем, после чего вернулся в греческий аэропорт.


 
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