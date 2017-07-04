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Киртоакэ собирает сегодня внеочередное заседание мунсовета
04.07.2017

Градоначальник Дорин Киртоакэ собирает сегодня внеочередное заседание мунсовета. Об этом пишет сайт мэрии. В повестке несколько вопросов, в том числе назначение двух заместителей мэра.

На эти должности Киртоакэ предлагает своих партийных коллег - Валерия Мунтяну и Михая Молдовану, пишет publika.md.

Муниципальные советники, в свою очередь, утверждают, что соберутся не на созванное мэром чрезвычайное заседание, а продолжат плановое, начатое на прошлой неделе. Они продолжат обсуждать вопрос о повышении тарифа на вывоз мусора.

По словам вице-мэра Нистора Грозаву, если новые цифры утвердят, то 80% жителей столицы - жильцы многоквартирных домов - будут платить 16 леев в месяц, а в частном секторе - 32 лея. 


 
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