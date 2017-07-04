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Политика
Премьер Молдовы поздравил американский народ с Днем независимости
04.07.2017

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип сегодня направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу и американскому народу по случаю 241-й годовщины провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.

В телеграмме выражается убежденность, что США будут продолжать продвигать демократические ценности и идеалы, полностью разделяемые Республикой Молдова. «Я уверен, что с перезапуском в июне этого года стратегического диалога между США и РМ молдавский народ будет и в дальнейшем пользоваться поддержкой американского народа в преодолении экономических и социальных проблем и вызовов безопасности», - говорится в послании, сообщает moldpres.md

Премьер-министр также отметил, что высоко ценит твердую поддержку США демократическим преобразованиям и глубоким экономическим реформам, проводимым Молдовой.


 
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