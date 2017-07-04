Фрукты и ягоды на рынках скупают ящиками - хозяйки делают заготовки на зиму

Сезонные фрукты и ягоды на рынках скупают ящиками - хозяйки делают заготовки на зиму. Особенно высок спрос на абрикосы, малину и смородину, из которых готовят варенье и компот.

Процесс это трудоемкий, но хозяйки говорят, оно того стоит, пишет publika.md.

"Зимой внуки попросят компота. А я предложу на выбор - из черешни, вишни или слив".

Лидия Ганя из села Русештий Ной вишню, малину и смородину собирает в собственном саду. Она уже приготовила несколько десятков банок варенья и компота. Но считает, что этого мало.

"На килограмм ягод или фруктов беру килограмм сахара. Сначала варю сироп, затем заливаю плоды", - сказала жительница села Русештий Ной Лидия Ганя.

Консервы хозяйка хранит в кладовой.

"Вот здесь все храню. Тут вишня в собственном соку, а тут компот из клубники и вишни".

Другие хозяйки фрукты и ягоды покупают.

"Нужно сейчас поработать, чтобы зимой всего хватало".

"Сварила варенье из малины, черешни и вишни. Я уже на пенсии, так что могу этим заняться".

Продавцы на отсутствие спроса не жалуются.

"Покупают малину, крыжовник, смородину".

"Бывает, что берут по пять-десять килограммов. Таким покупателям делаем скидки - от лея до пяти".

Пользуются спросом и стеклянные банки. Стоят они от трех до семи леев.

"50 крышек стоят 28 леев. То есть, каждая обходится в 56 банов".

Килограмм абрикосов стоит на рынке 15 леев, малины – 20, крыжовник на два лея дороже, а килограмм смородины обойдется в 30 леев.