Если б не обсуждение избирательной системы, в Молдове произошла бы революция

Все в последнее время обсуждают избирательную систему. Власти предложили перейти на одномандатное голосование, но они согласны и на ввод смешанной избирательной системы. Социалисты и президент Додон с самого начала настаивали на вводе смешанного голосования. ППДП, после того как попыталась надавить на власть, чтобы та отказалась от идеи изменить избирательную систему, предложила ввести преференциальное голосование. Целый ряд оппозиционных партий выступают за сохранение действующей избирательной системы. Венецианская комиссия, США, ЕС, ОБСЕ/БДИПЧ и другие международные организации также сосредоточены на вопросе изменения избирательной системы в Молдове. Диаспора и граждане, живущие на Родине, тоже обсуждают избирательную систему. Одним словом, последние полгода эту тему обсуждают практически все.

Несомненно, этот вопрос является действительно очень важным, но мы, журналисты, также обсуждая этот вопрос, видим помимо него и кое-что другое, что ускользает от внимания граждан, и большинства представителей политического класса. В спорах об изменении избирательной системы интересуют кого-нибудь тревожные цифры, которые свидетельствуют о том, что ежедневно страну навсегда покидают 106 граждан, и что к 2050 году Республика Молдова останется без граждан?! Кого интересует, что в первом квартале 2017 года внешний долг Республики Молдова возрос на 93,91 млн. долларов (1,8 млрд. леев) и достиг 6,688 млрд. долларов?

Пресса пишет, что это новый рекордный уровень, и что это на 10 млн. долларов больше предыдущего, зарегистрированного в конце 2013 года, рекорда в 6,67 млрд. долларов. Кого интересует информация о том, что к концу этого года внешний долг страны возрастет еще минимум на 100 млн. евро? Кто-то хочет обсудить тот факт, что численность налогоплательщиков сократилось на более чем 71 тыс. человек?

Кого интересует, что пенсионная реформа провалилась, и кроме повышения пенсионного возраста ничего больше не произошло, а бедные пенсионеры вместо увеличения пенсий на 37% получили лишь дырку от бублика? Кому интересно, что Россия отменила безвизовый режим для грузоперевозчиков из Молдовы? Кому есть дело до того, что только в 2016 году Молдова упустила грантов на 2,4 млрд. леев, и что эти деньги могли бы существенно улучшить уровень жизни граждан (если бы их не разворовали, как принято у нас в Молдове)?

Имеет ли значение то, что Министерство финансов ежедневно придумывает налоги, потому что нечем пополнить государственный бюджет, но эти налоги ложатся на плечи рядовых граждан, и совсем не касаются настоящих богачей в этой стране – представителей власти? Все эти животрепещущие вопросы, свидетельствующие о плачевности ситуации нашей страны, отошли на второй план, потому что все внимание общественности сосредоточено на изменении избирательной системы.

Государство Республика Молдова умирает, и каждый день приближает нас к краю пропасти, в которую мы скоро провалимся, но нам некогда думать о том, что происходит с нашей страной, и как нам спасти ее. Нас отвлекли обсуждением избирательной системы, и мы увлеченно о ней спорим, на радость нашей власти. Потому что, если б не было этих жарких споров об избирательной системе, в нашей стране давно произошла бы революция. А так…

Поздравляем Вас, уважаемые стратеги, работающие на власть. Вы нанесли еще один удар. Только Ваш стратегический удар спасает власть, а не страну. А власть и страна в Республике Молдова две абсолютно разные вещи.

Думитру Спэтару