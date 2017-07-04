Канду: Вторая «дорожная карта» готова. Она включает в себя 57 действий

Демократическая партия (ДПМ) завершила разработку второй «дорожной карты», в которую включены все приоритетные шаги власти до конца 2017 года. Документ содержит 57 действий в семи ключевых областях. Вечром проект документа обсудят на Совете коалиции, после чего передадут на подпись премьер-министру Павлу Филипу и председателю парламента Андриану Канду.

Канду сказал, что в новую «дорожную карту» включены и действия из первого документа. Всего, по его словам, они составляют около 4-5% от общего числа шагов.

Напомним, о планах разработать вторую «дорожную карту» на прошлой неделе сообщил лидер ДПМ Влад Плахотнюк.

«Я обратился к коллегам в правительстве, чтобы они до следующей недели разработали новую "дорожную карту" или новый план действий для Молдовы, в котором будут работа правительства и власти на вторую половину 2017 года. ДПМ считает, что необходим график работы и шаги, которые следуют предпринять», — заявил лидер ДПМ.

По словам Плахотнюка, в план действий будут включены:

- голосование в парламенте и реализация закона о реформе правительства;

- обеспечение работы Агентства публичных услуг, которое объединит пять учреждений и сократит стоимость услуг;

- обеспечение работы Национального агентства по неподкупности и Национального агентства по разрешению споров в сфере госзакупок;

- обеспечение работы Офиса по возврату активов, который вернет в госбюджет имущество, конфискованное у осужденных лиц;

- обеспечение прозрачности государственных и муниципальных предприятий.

По словам Плахотнюка, план действий будет представлен и внешним партнерам, «чтобы они знали, каким образом мы подходим к самым важным реформам в Молдове».