Канду комментирует инцидент с участием отечественной авиакомпании

Дело Органа гражданской авиации должным образом расследовать недавний инцидент с участием молдавской авиакомпании, а пассажиров – требовать компенсации.

Так прокомментировал спикер Адриан Канду ситуацию молдавских пассажиров рейса Ираклион-Кишинев, обслуживаемого местной авиакомпанией, которые вернулись домой с задержкой на 36 часов. Он уточнил, что в Молдове есть учреждения, ответственные за расследование таких случаев, но и закон, требующий от авиакомпаний выплатить компенсацию в случае предоставления некачественных услуг.

«Что касается безопасности пассажиров, то есть учреждения и органы власти в Молдове и на европейском уровне, которые занимаются сертификацией качества самолета. Что касается пассажиров – они имеют право требовать возмещения убытков, должны быть возвращены расходы на проживание и другие расходы, независимо от того, каким самолетом они летают. Молдавские учреждения должны выполнять работу в соответствии с полномочиями», – сказал Канду.

Демократ отрицает, что министр юстиции Владимир Чеботарь имеет какую-либо связь с этой авиакомпанией.

«Эта компания не принадлежит министру юстиции, хотя когда-то он с семьей и друзьями намеревался открыть свой бизнес. Это подробно обсуждалось в ходе дискуссии по вотуму недоверия», – уточнил Канду.

Отметим, что самолет рейса Ираклион-Кишинев вернулся вчера в аэропорт на остров Крит через час после взлета из-за технической неисправности. Самолет прибыл вчера вечером в Кишинев, с задержкой около 36 часов.