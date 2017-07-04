Решение принято: Отныне жители Кишинева будут платить почти в два раза больше за вывоз бытовых отходов

Кишиневский Муниципальный Совет проголосовал за увеличение тарифов на вывоз хозяйственных отходов. Таким образом, новый тариф на вывоз кишиневского домашнего мусора составит 9,25 леев (за одного человека живущего в жилом доме) и 18,5 леев (за одного проживающего в частном доме). До настоящего момента жители Кишинева оплачивали по 5,6 и 11,2 леев соответственно.

Одновременно с этим было принято решение о выделении компенсации на разницу между тарифами для 110 тысяч жителей столицы представляющих социально-уязвимые слои населения, чьи доходы не превышают 3000 леев в месяц. На эти нужды из муниципального бюджета будут выделены 4,5 миллиона леев.

По предложению фракции социалистов КМС был проголосован вопрос об установлении примерно 100 игровых площадок во дворах жилых домов.

Напомним, что на прошлой неделе вице-примаром столицы, Нистором Грозаву было внесено предложение по увеличению тарифа на вывоз столичных бытовых отходов. На том заседании Грозаву подчеркнул, что жители Кишинева оплачивают самый маленький по стране тариф на этот вид услуг, и привел пример мун. Бэлць, где данная услуга оплачивается по цене 16,5 и 26,5 леев, Орхей – 9 леев, Унгень - 10 леев, и 32 соответственно.