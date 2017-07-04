ЕИБ официально запустил две новые программы поддержки малых и средних предприятий в Молдове, Украине и Грузии

На конференции EU4Business, прошедшей 4 июля в Кишиневе, официально запущены программы - DCFTA Initiative East (Восточная Инициатива в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговле) и InnovFin (Финансирование ЕС для инноваторов).

В частности, программа DCFTA Initiative East ориентирована на сектор малых и средних предприятий и направлена на поддержку частного сектора в получении выгод от DCFTA.

Программа рассчитана на 2016-2021 гг., ее общий бюджет для Молдовы, Украины и Грузии составляет 62 млн. евро. Основными целями программы являются: обеспечение более широкого доступа к финансовым ресурсам путем предоставления финансовых гарантий; поддержка кредитования в национальной валюте; поддержка учреждений микрофинансирования, которые кредитуют местные микропредприятия, а также финансирование сельского хозяйства и развитие сельских районов, агропромышленного сектора.

Вторая программа, InnovFin, направлена на предоставление предпринимателям дополнительного обеспечения для развития инновационных проектов в случае недостаточности размера залога. Для ее реализации в Молдове ЕИБ сотрудничает с Mobiasbanca – Groupe Societe Generale. Сумма кредита/лизинга для предпринимателей составляет от 25 тыс. до 7,5 млн. евро, которые предоставляются на срок до 10 лет. Бенефициарами программы могут стать малые и средние предприятия, которые работают над новыми, улучшенными продуктами и услугами, а также компании по исследованиям и развитию.

Напомним, что с начала 2016 г., все мероприятия ЕС, которые призваны поддержать малые и средние предприятия (МСП) в странах Восточного Партнерства, были собраны под эгидой EU4Business. Программа предоставляет поддержку национальным властям, помогая изменить и улучшить законодательство и нормативные акты для укрепления доверия инвесторов; содействует установлению диалога между государственным и частным секторами; оказывает помощь малым и средним предприятиям (МСП), предоставляя финансирование, обучение и консультации.