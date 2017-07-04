Анализ рынка труда Молдовы

Национальное агентство занятости населения опубликовало данные о наличии рабочих мест, задекларированных экономическими агентами по вакансиям, по состоянию на 26 июня текущего года. Так, на конец прошлого месяца работодатели из различных отраслей предлагали 10217 вакансий (на 667 мест больше по сравнению с предыдущим месяцем).

Больше всего нуждаются в рабочих руках предприятия столицы, предлагая 3427 вакантных мест. Меньше всего шансов устроиться на работу в Дрокии, где свободными числятся 18 вакансий.

По специальностям наиболее востребованы рабочие с профессиональным образованием и неквалифицированные рабочие, доля которых составляет 76% от общего количества предлагаемых рабочих мест. Предприятия легкой промышленности предлагают 1970 вакансий для швей, прядильщиц, раскройщиков и т.д.

Экономические субъекты также находятся в поиске сварщиков, электриков, токарей – всего 734 рабочих. Сфера продаж требует 463 специалиста, транспорт и телекоммуникации – 425, а гостиничный и ресторанный бизнес – 423.

Количество рабочих мест для безработных с высшим и средним специальным образованиемсоставляет 2498, или 24% от общего количества.

В области образования предлагается 437 рабочих мест, в медицине и сопутствующих услугах – 431 место, инженеров требуется 109. Также государственные структуры предлагают 163 вакансии