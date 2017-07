Судью Кишиневской апелляционной палаты Домнику Маноле объявили несовместимой с должностью судьи. В ходе состоявшегося во вторник, 4 июля, заседания члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) рассмотрели дополнительное консультативное заключение Службы информации и безопасности (СИБ) и постановили освободить Доминку Маноле от занимаемой должности.

Ссылаясь на целый ряд судебных постановлений, а также на уголовное дело о референдуме, СИБ отмечает в своем заключении, что в деятельности этой судьи существуют определенные факторы риска. Вопрос обсуждался за закрытыми дверьми, хотя сама Домника Маноле настаивала на открытом характере заседания, пишет портал «anticoruptie.md».

В ходе заседания судья Домника Маноле потребовала от генерального прокурора и председателя Высшей судебной палаты (ВСП) Михая Поалелунджь воздержаться от рассмотрения вопроса. ВСМ принял ее требование только в отношении руководителя Генпрокуратуры. Решение освободить судью от должности будет направлено президенту Игорю Додону, оно может быть обжаловано в ВСП в течение 15 дней. «К вашей компетенции не относится освобождение судей от должности, если на этот счет нет решения Дисциплинарной коллегии. Сколько голосов было «за», а сколько было «против»? У меня есть право знать! Произвол в ВСМ не прекращается!», - воскликнула Домника Маноле, когда огласили решение.

После того, как в ноябре 2016 года ВСМ отказался рассмотреть заключение СИБ насчет судьи Домники Маноле и потребовал от ведомства дополнительно проверить ее деятельность, нынешней весной Служба информации и безопасности представила новое заключение по этому поводу. В этом документе почти полностью повторяются выводы из предыдущего заключения. Авторы добавили лишь один новый эпизод – решение, вынесенное в 2013 году судейской коллегией, в которую входила и Домника Маноле.

Портал «Anticoruptie.md» сообщал ранее, что в данном деле речь шла о тяжбе между двумя экономическими агентами – компанией ООО «Provimet Group» и ООО «SGC Grup», задействованными в осуществление европейского проекта «Fixed and Mobile Communication Network for the Border Guard Service in Moldova, Ungheni to Giurgiulești». Как уточняется в заключении СИБ, которое удалось получить порталу «Anticoruptie.md», «порядок осуществления судопроизводства содержит признаки так называемого «тайного правосудия», которое осуществлялось без надлежащего информирования о ходе дела одной из сторон, а именно ООО «SGC Grup», и явно благоприятствуя в ходе судопроизводства ООО «Provimet Grup».

В заключении СИБ уточняется также, что «председатель Гражданской коллеги апелляционной судебной инстанции Домника Маноле пренебрегла тем, что у апеллянта не было возможности ознакомиться с содержанием решения по существу для того, чтобы обжаловать его, и ограничила права гражданина на защиту. Кроме того, поведение во время судебных заседаний наряду с поведением упомянутых судей (членов судейской коллеги Нины Трачук и Еуджении Фистикан – прим. ред.) дополнительно свидетельствовали о том, что проявленный подход необоснованно благоприятствовал одной из сторон».

Принимая во внимание это дело, а также дела, перечисленные в предыдущем заключении СИБ, которое ВСМ вернуло ведомству, Служба информации и безопасности настаивает на том, что в деятельности судьи присутствуют факторы риска.

Вместе с тем, СИБ не упоминает в своем заключении о том, что решение Кишиневской апелляционной палаты по делу «ООО «SGC Grup» против ООО «Provimet» совпадает с решением суда первой инстанции, то есть с вынесенным Орхейским судом, а также с определением Высшей судебной палаты. 9 октября 2013 года судьи ВСП Николае Клима, Юрие Беженару, Тамара Кишка-Донева решили сохранить определение Кишиневской апелляционной палаты по этому делу.

Ранее Домника Маноле указывала и на другие неточности в заключении СИБ. Так, в деле, которое СИБ приводит как пример фактора риска, а именно об отклонении ходатайства компании «Rosseau Alliance LLP» запретить управляющему процессом несостоятельности компании «Lidiana-Lux» продавать имущество, заложенное фирмой в обмен на кредиты, полученные от банка «Banca de Economii a Moldovei», Домника Маноле объяснила, что решение разрешить продажу заложенного имущества было принято как раз для того, чтобы вернуть долг банку, а не для того, чтобы чинить препятствия в процессе возвращения выделенных этим банком кредитов. В новом заключении СИБ признает, что допустил неточность, когда интерпретировал поведение судьи в данном деле.

Во время пресс-клуба, организованного Центром журналистских расследований 29 июня с. г., некоторые эксперты, а также член ВСМ Анатолие Цуркану заявили, что заключения СИБ очень часто касаются субъективных аспектов, как то интерпретация законности решений, вынесенных судьями. По мнению участников дискуссии, нередко заключения СИБ содержат несущественные элементы, поэтому ВСМ не учитывает содержащиеся в заключениях ведомства рекомендации.

Анатолие Цуркану напомнил во время пресс-клуба об одном из прежних постановлений Высшего совета магистратуры, который еще в мае 2011 года указал, что консультативные заключения СИЮ насчет судей должны содержать сведения, представляющие собой строго определенные законом факторы риска, они не должны включать субъективные оценки насчет уже доведенной до сведения ВСМ информации. Тогда ВСМ постановил, что предметом проверки судьи не может стать проверка Службой информации и безопасности проверки осуществления правосудия при рассмотрении конкретных дел, в частности, в том, что касается законности и обоснованности вынесенных решений.