Молдавские власти не знают, где находится Евгений Шевчук

Власти Республики Молдова не знают, где находится бывший лидер Тирасполя Евгений Шевчук. Более того, Министерство внутренних дел заявило, что возбудило дело о попытке покушения на Шевчука на основании информации из прессы.

Александр Жиздан заявил, что полиция разыскивает Шевчука для дачи показаний, сообщает unimedia.info.

"Материалы дела покажут, будет ли ему предоставлен статус защищаемого лица или нет", - заявил Жиздан.

Министр внутренних дел сообщил, что на данный момент у полиции нет никаких контактных данных и заявлений. Однако полиция будет работать над выяснением правды. Пока служители правопорядка анализируют информацию с соцсетей.

Напоминаем, что так называемый Верховный Совет Приднестровья снял иммунитет с бывшего тираспольского лидера, а местные власти выдвинули против него обвинения по пяти правонарушениям.

Позднее Шевчук заявил на своей странице в Facebook, что на него готовится покушение и поэтому он покинул приднестровский регион, приехав в Кишинёв.