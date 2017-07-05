Бесплатные путевки в лагеря отдыха выделены для детей коммуны Бубуечь

Пятьсот детей коммуны Бубуечь, муниципия Кишинев воспользуются этим летом бесплатными путевками в лагеря отдыха.

Решение по данному вопросу приняли сегодня, во вторник, 4 июля, на заседании муниципальные советники, передает IPN.

Данное решение представляет собой выполнение обещания, данного муниципальными властями в начале июня, когда, после нескольких дней, когда муссор не был вывезен из столицы, была достигнута договоренность с жителями села Бубуечь временно возобновить вывоз отходов на шахту Пурчел, до определения другого места для мусоросвалки.

На том же заседании Кишиневский муниципальный совет принял решение о выделении 39 миллионов леев для коммун Цынцэрень и Джямэна, района Анений Ной, в надежде на принятие благоприятного решения местных властей о возобновлении эвакуации отходов на Цынцэренский полигон.