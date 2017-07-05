5 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Бесплатные путевки в лагеря отдыха выделены для детей коммуны Бубуечь
05.07.2017

Пятьсот детей коммуны Бубуечь, муниципия Кишинев воспользуются этим летом бесплатными путевками в лагеря отдыха.

Решение по данному вопросу приняли сегодня, во вторник, 4 июля, на заседании муниципальные советники, передает  IPN.

Данное решение представляет собой выполнение обещания, данного муниципальными властями в начале июня, когда, после нескольких дней, когда муссор не был вывезен из столицы, была достигнута договоренность с жителями села Бубуечь временно возобновить вывоз отходов на шахту Пурчел, до определения другого места для мусоросвалки.

На том же заседании Кишиневский муниципальный совет принял решение о выделении 39 миллионов леев для коммун Цынцэрень и Джямэна, района Анений Ной,  в надежде на принятие благоприятного решения местных властей о возобновлении эвакуации отходов на Цынцэренский полигон.


 
Количество просмотров:
40
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.