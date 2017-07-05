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Спорт
Раду Албот вышел во второй круг на Уимблдоне
05.07.2017

Молдавский теннисист Раду Албот вышел во второй круг на Уимблдонском турнире Большого шлема.

Он одержал победу в четырёх сетах над аргентинцем Факундо Багнисом, 107-й ракеткой мира, передаёт IPN.

Матч начался вечером в понедельник и был прерван после третьего сета, так как уже слишком стемнело. Албот вёл с преимуществом в один сет: 4:6, 6:4, 7:6. Поединок продолжился во вторник и завершился победой молдавского теннисиста. 27-летний игрок выиграл ещё один сет (7:6) и, во второй раз за карьеру, вышел во второй круг на Уимблдоне.

В следующем круге Алботу предстоит встреча с американцем Стивом Джонсоном, №31 в мировом рейтинге ATP. В первом круге Джонсон победил аргентинца Николя Киккера (6:4, 7:5, 6:3).

На трёх других турнирах Большого шлема, Australian Open, Ролан Гарросе и US Open, Раду Алботу пока не удавалось преодолеть первый раунд.


 
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