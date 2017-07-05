Правительство укрепляет систему соцуслуг для детей, разделенных с родителями

Кабинет министров утвердил на сегодняшнем заседании Рамочное положение об организации и функционировании социальной услуги Центра размещения для детей, разделенных с родителями, и минимальных стандартах качества.

Проект определяет цели, задачи и принципы службы, пользователей центра, предоставляемые услуги, организацию и функционирование центра, способ финансирования. Так, утвержденный документ будет способствовать укреплению специализированной системы социальных услуг, открытой для сообщества и ориентированной на индивидуальные потребности ребенка, сообщает moldpres.md.

Эта услуга предназначена детям 4-18 лет, разделенным со своими родителями, включая жертв насилия, пренебрежительного отношения, эксплуатации, торговли людьми и, в зависимости от обстоятельств, инвалидов. Подпадают под этот вид услуг и дети, которые не могут быть помещены в расширенную семью, детский дом семейного типа, приемную семью или дом для детей, находящихся в ситуации риска.

Цель службы – временная защита ребенка, разделенного с родителями, семейная интеграция, социальная и общественная инклюзивность.

Минимальные стандарты качества для социальной службы были сопоставлены с положениями Руководящих указаний ООН по альтернативному уходу за детьми для обеспечения и уважения права ребенка расти в семейной среде.

В настоящее время в Республике Молдова работают 42 временных и смешанных центра размещения, услуги которых предназначены детям, разделенным с родителями.