В Бельцах ещё больше улиц оборудуют освещением

75 уличных светильников, оборудованных светодиодами меньшей мощности и демонтированных ранее на городской площади Бельц, теперь будут установлены в других района города.

Об этом шла речь на аппаратном совещании, проведённом вице-мэром Бельц Игорем Шереметом с главами профильных предприятий, сообщает btv.md.

Лампами мощностью 26, 38 и 50 Ватт будут оборудованы уличные фонари, расположенные во дворах жилых домов, от жителей которых поступают жалобы на недостаточное освещение придомовой территории.

Большая часть из этих светильников будет установлена на фонарях, освещающих Комсомольское озеро.

Напомним, 75 светодиодов были демонтированы на центральной площади города из-за недостаточной яркости. В мае нынешнего года их заменили на LED-светильники мощностью до 150 Ватт. Приобретены они были на личные средства мэра Бельц Ренато Усатого. Новое освещение — подарок мэра бельчанам ко Дню города.