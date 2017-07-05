Жители Оргеева горячо встретили мэра Илана Шора

После долгого отсутствия мэр Оргеева Илан Шор предстал перед жителями города. Несмотря на заявления о том, что выйдет на работу со среды, оргеевцы встречали его уже сегодня, во вторник, 4 июля.

«Эти люди придают мне сил для работы и для стремления сделать еще больше!», - написал мэр Оргеева в Фейсбуке.

Напомним, что 21 июня Илан Шор был осужден на семь лет и шесть месяцев лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа и освобожден из-под ареста до вынесения окончательного приговора.

Согласно первой инстанции, его обвиняют в причинении ущерба Банка де Економий через злоупотребление доверием и мошенничество.