На заседаниях ДПМ обсуждаются не только политические темы: формирование также рассматривает такие вопросы, как трафик людей, жаркая погода, дороги

В последние месяцы еженедельные заседания Демократической партии Молдовы уже стали традицией, особенно после того, как руководство партии решило проводить брифинги для прессы, на которых информировать о принятых решениях.

Эти события стали самыми популярными в прессе, которая привыкла каждый раз искать «горячие новости» и „breaking news”. Однако на подобных заседаниях обсуждаются не только политические темы или вопросы, имеющие большой общественный резонанс. Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь сообщил во вторник, что первые лица государства, министры и представители самой многочисленной партии в парламенте обсуждают, в том числе и социальные вопросы, относящиеся к каждодневной жизни граждан.

К примеру, одним из вопросов, обсуждаемых во вторник, стала жара, ее последствия и необходимость защиты граждан. «Обсуждались такие вопросы, как жаркая погода, обеспечение безопасности, здоровье населения и особенно пожилых граждан», заявил Виталий Гэмурарь. Он уточнил, что лишь на прошлой неделе 24 тысячи человек обратились за помощью в пункты, установленные в городах и селах Молдовы. Говорили также о последствиях жары, даже если в последние дни температура воздуха несколько снизилась. Особой темой стало обеспечение условий деятельности для сельскохозяйственных производителей.

Другим субъектом, как отметил Гэмурарь, который, скорее всего, не обсуждался на заседаниях другой партии, относился к докладу Государственного департамента США о трафике людей. Обсуждались причины, мотивы и было принято решение наладить более тесное сотрудничество с США по этому вопросу. «Много говорилось о шагах, которые предпринимаются сегодня и которые необходимо сделать в будущем. ДПМ хочет, чтобы Молдова была исключена из этого списка, и будет более тесно сотрудничать с американской стороной».

Ремонт дорог также обсуждался на заседании. «Акцент ставился не только на ремонте национальных дорог, но и местных. Была представлена информация о том, что национальные дороги Кишинев – Унгены и Кишинев – Яловены строятся, но был поставлен вопрос об исполнении и других контрактов и пересмотре некоторых из них», заявил Гэмурарь.

ДПМ обсудил также вопрос введения талонов на питание, инициативы, которая на прошлой неделе обсуждалась и в парламенте. Был учтен диалог с социальными партнерами – профсоюзами и патронажными организациями, учитываются также и все представленные элементы в рамках дискуссий. Участники заседания пришли к выводу, что введение талонов на питание окажет благоприятное воздействие и на работников, и на работодателей, поскольку будет способствовать решению вопроса о зарплатах в конвертах.