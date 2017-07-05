Премьер: Реформа правительства призвана заложить основу развития Молдовы

Премьер-министр Павел Филип в начале вчерашнего заседания кабинета министров приветствовал принятие парламентом в первом чтении закона о правительстве.

В то же время премьер выразил сожаление, что оппозиционные партии, называющие себя реформаторами с проевропейскими взглядами, подвергли необоснованной критике реформы, которые были разработаны вместе с европейскими экспертами и при поддержке высокопоставленных советников ЕС, сообщает publika.md.

«Когда мы говорим о реформах в разных областях, таких как юстиция, банковская система, деловая или социальная среда, нам нужно понять, что реформы необходимо разработать, а затем реализовать. Насколько качественно они будут разработаны, настолько качественно они будут восприняты людьми. Правительственная реформа направлена на то, чтобы заложить основу развития Республики Молдова путем создания сильных институтов», - заявил Павел Филип.

Он также подчеркнул важность реформирования области науки и исследований, отметив недавнее посещение Института генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Молдовы. В этом институте насчитывается около 400 сотрудников, в последние годы он пользовался около 30 млн леев ежегодно, но менеджмент учреждения оставляет желать лучшего. «Принимая во внимание наши финансовые возможности, мы должны использовать эти деньги как можно эффективнее. Генетические исследования являются одними из самых сложных и не должны проводиться в условиях, которые мы там видели», - сказал Павел Филип.

Глава кабмина настоятельно призвал руководство АНМ оказать правительству поддержку в продвижении реформ в этой области, поскольку Республика Молдова нуждается в науке и научных исследованиях высокого уровня.