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Кабмин одобрил начало переговоров с ЕС по двум программам финансирования
05.07.2017

ЕС готов перечислить Молдове 91 миллион евро на развитие инфраструктуры в селах и наращивание потенциала госучреждений. Переговоры по двум соглашениям о финансировании начнутся в ближайшее время. Добро на это дал кабинет министров.

Бюджет первого проекта - более 61 миллиона евро. Направлен он на развитие малых и средних предприятий, в первую очередь - в селах. Здесь же заложены инвестиции в энергоэффективность. Рассчитан проект на семь лет, сообщает publika.md.

Второе соглашение предусматривает повышение потенциала государственного управления в выполнении Соглашения об ассоциации. На это выделят  29 миллионов евро.


 
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