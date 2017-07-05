Павел Мидриган: «Почему после вынесения приговора по тяжкому преступлению осужденный идет домой?

Депутаты Европарламента пригласили в Брюссель примара Оргеева, «чтобы обсудить ситуацию в Молдове». Адвокаты Шора, находящегося под судебным контролем после вынесенного ему приговора, направят в суд заявление с просьбой разрешить выезд из страны человеку, приговоренному 21 июня к 7,5 годам лишения свободы. По решению суда приговор вступит в силу только после решения апелляционной палаты. Многие уверены, сообщает Инфотаг, что из Брюсселя Шор в Молдову не вернется и, скорее всего, окажется в Израиле, который не выдает своих граждан по решению судов других государств.

Что же происходит с нашим правосудием?

Коллегия адвокатов Кишинева готова объявить забастовку, если суды не прекратят злоупотреблять такой мерой пресечения, как предварительный арест. Обращение адресовано Высшему совету магистратуры, Высшей судебной палате и апелляционной палате. Адвокаты предупредили: если через 15 дней проблема не решится - они не будут являться на судебные заседания. Без адвоката нельзя ни арестовывать, ни судить. Разобраться в проблеме «Молдавские ведомости» попросили известного адвоката Павла Мидригана.

Почему в сходных обстоятельствах принимаются разные решения?

- Что возмутило адвокатов?

- Суды неправильно применяют и трактуют закон. Он один для всех - для судей, прокуроров, адвокатов. Но почему в сходных обстоятельствах принимаются разные решения? Наша задача - вернуть правосудие в рамки закона. Тогда мы сможем объяснить всем, почему за убийство не наказывают, а за кражу коровы держат под арестом три-четыре месяца.

- Почему именно сейчас подняли эту проблему?

- В столице около двух тысяч адвокатов, проблему обсудили на общем собрании. Многие уголовные дела известны давно, какие-то эпизоды - двух-трехлетней давности, но почему арестовывают именно сейчас? Ряд уголовных дел носит политический характер, и связано это с грядущими выборами, на которых власть попросит народ продлить ее мандат, чтобы продолжить «хорошие начинания». Все аресты – для пиара.

Домашний арест – для доносчиков?

- Почему характер арестов вызывает у адвокатов подозрения?

- Часть арестованных лиц имеет статус подозреваемых, а те, кому предъявили обвинения, – статус обвиняемых. Все процедуры регламентированы УПК. Проблема в том, что многим предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений. Для того, чтобы обвиняемый не сбежал, не повлиял на свидетелей, на сбор доказательств, не использовал служебное положение, применяются меры пресечения: человек изолируется от среды.

Закон предусматривает арест в изоляторе временного содержания, СИЗО, домашний арест, подписку о невыезде. Для того, чтобы установить меру изоляции, анализируется, совершил ли обвиняемый тяжкое преступление, работает ли, имеет ли постоянное место жительства, малолетних детей, совершил ли деяние впервые, является ли гражданином другого государства. Прокурор, который ведет уголовное преследование, исходя из этих обстоятельств и просит применить меру пресечения.

Но адвокаты считают, что не всегда суд применяет ко всем единую правовую практику. Например, Нистор Грозаву и Дорин Киртоакэ проходят по одному делу, - но первый работает, а второй под арестом. Почему? Прокурор объясняет, что Грозаву сотрудничает со следствием. Этот факт может учесть суд при назначении наказания - но суда не было. Мера пресечения на период до вынесения приговора – как кнут и пряник: если все расскажешь, раскаешься, выдашь сообщников, позволят сидеть не в СИЗО вместе с уголовниками, а дома.

Создается впечатление, что домашний арест – для доносчиков. При этом суды массово, вопреки протестам адвокатов, направляют в СИЗО тех, у кого есть семьи и кто раньше не преступал закон. Все это на фоне решений ЕСПЧ, который неоднократно растолковывал судам Молдовы, когда арестовывать, а когда применять альтернативную меру пресечения.

Бекчиев и Шарбан содержались в следственном изоляторе многие месяцы, но их дела лопнули. Европейская практика такова: по экономическим делам только в исключительных случаях содержат под стражей. Бизнесмены – особая категория, зачем помещать их в одну камеру с уголовниками? Применяется домашний арест с рядом ограничений: не разговаривать по телефону, общаться только с адвокатом, держать в курсе всех дел прокурора.

Наказывают до суда, при аресте демонстративно унижают

- Апелляционная палата в 99 процентах случаев не прислушивается к доводам защиты. Многие содержатся в изоляторе национального центра антикоррупции или в СИЗО-13 вопреки европейской практике: они наказаны до того, как высказался суд. Есть перечень дел, которые не дошли до суда, были прекращены, но люди сидели. Это тяжкий удар.

У адвокатов есть подозрение, что некоторые дела заведены по политическим мотивам. Об этом свидетельствуют демонстративные аресты с элементами унижения. Не должно быть места неоднородной правовой практике. Если суды не будут прислушиваться к законным требованиям и к установленной практике применения арестов в процессе предварительного заключения, то адвокаты будут протестовать.

Треть адвокатов - бывшие судьи и прокуроры, шестая часть - доктора юридических наук. Мы знаем закон не хуже судей, а лучше. Но получается, что все мы юристы, но закон читаем, понимаем и применяем по-разному.

Какую цель преследовали, вводя домашний арест, и почему не отпускают под залог

- Почему раньше домашний арест не применялся?

- Он стал применяться с внесением изменений в УПК несколько лет назад. Цель - разделить подозреваемых в различных преступлениях. Сейчас экономические преступления все чаще связаны с уголовными, и такой симбиоз мог зародиться только там, где содержатся вместе бизнесмены и уголовники. При этом 60 процентов преступлений – рецидив. В случае экономических преступлений главное не лишить свободы, а возместить ущерб, лишить госслужащего права занимать должность, соблюсти принцип неотвратимости наказания.

- Почему одним суды предписывают возместить ущерб, а другим - нет?

- В этом вопросе Молдова намного отстает от европейских стран. Неоднородностью применения закона власть подрывает доверие к себе.

- Почему у нас не применяют залог как меру пресечения?

- Не у каждого есть необходимые крупные суммы. УПК предусматривает поручительство. Такое было по делу группы Петренко, когда европарламентарии и Партия социалистов ходатайствовали об освобождении до суда.

Почему не арестовывают убийц?

- Почему сына депутата Нае Симиона Плешки не арестовали за убийство, почему Валериану Мынзату с сообщниками дали возможность бежать из зала суда в момент вынесения приговора, почему Шор не присутствовал при вынесении приговора, а Платон хотел присутствовать, но не был допущен? Все это законно?

- Да! С некоторых пор судья имеет право решить: арестовать в зале суда или оставить предыдущую меру пресечения. Бывает, что решение об аресте в зале суда выносится только после окончательного решения ВСП. Суд принимает конкретное решение по каждому конкретному делу. И не раз обвиняемые убегали, многие наркоторговцы в розыске. Между тем другим отказано в правах. Адвокаты требуют открытого процесса по делу Филата, считают неправым суд по делу Платона.

Почему власть нас не боится

- За беззакония кто-то отвечает?

- К сожалению, не сформировался тот механизм, когда после окончания мандата политики дают отчет и с них спрашивают за все. В других странах за незначительные по нашим меркам нарушения привлекают министров и президентов: закон работает.

Закон и есть порядок. Нельзя без порядка. Пока наше общество не скажет власти, что она применяет законы неправильно, нанося ущерб, пока избиратели ее за это не лишат голосов, - порядка не будет. Нас власть не боится.

Если приходят арестовывать…

- Что нужно делать, если приходят арестовывать?

- Человек вправе пригласить адвоката. Ему должны четко объяснить, в чем его подозревают или обвиняют. Должно быть предъявлено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного человека. В постановлении прокурор указывает совершенные действия и констатирует, какую опасность они представляют для общества. Человек вправе давать показания или нет, присутствовать при досмотрах и обысках.

- Если при аресте нарушены права - можно добиться возмещения ущерба?

- Да, если нарушения касаются здоровья и жизни подозреваемого. Например, хронически больному человеку отказывают во врачебной помощи, не дают соблюдать график приема лекарств. При аресте следует сообщить о своем заболевании – и приглашается врач, который обследует лекарства и принимает решение об их приеме.

В последнее время все чаще высокопоставленные госслужащие после ареста попадают в обычную больницу. Хотя в Прункуле на деньги зарубежных партнеров построена и оснащена тюремная больница, там даже оперируют. У меня вопрос: как же это больному болезнь раньше не мешала работать? Ясно, что это трюк, чтобы находиться под домашним арестом.

Марина ТИМОТИН