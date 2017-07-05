Бывший посол: Это даже не дипломатическая лексика, это прямой намек

Создались условия, при которых предоставление Европейским союзом финансирования в размере 100 млн. евро стало возможным, но деньги Кишинев получит только тогда, когда выполнит все условия, сформулированные месяц назад совместной декларацией Европейского Совета, Еврокомиссией и Европарламентом. Эти условия предельно ясны: борьба с коррупцией и никаких изменений избирательной системы. Об этом заявил бывший посол Молдовы в ООН и ЕС Алексей Тулбуре в интервью для Europa Liberă.

«Заключение Венецианской комиссии предельно точно и не оставляет места для разночтений. Там ясно сказано, что изменение избирательной системы несвоевременно. Это даже не дипломатическая лексика, это прямой намек. Это означает, что законопроект о вводе смешанного голосования должен быть отозван, а все остальные рекомендации могут быть учтены при новом обсуждении изменения избирательной системы, но не сейчас, а после следующих парламентских выборов», — отметил он.

По мнению Тулбуре, только при соблюдении всех условий будет дан старт процедуре поэтапного предоставления денег. «Все общество обсуждает эти 100 млн. евро. Это огромная сумма, но в масштабах страны это копейки. Мы, которые объявили своим приоритетом №1 евроинтеграцию, и подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, дожили до того что выпрашиваем эти 100 млн. и даже не можем толком их получить, без каких бы то ни было условий.

Хорошо, что нам что-то следует соблюдать, но сейчас речь не об этом. Мы, которые надеялись на миллиардные инвестиции, на приход серьезных компаний, на подъем экономики и на создание условий для свободного развития бизнеса, на открытие новых производств, теперь обсуждаем ситуации, свойственные Уганде, Чаду, Конго и т.д. Вот в чем заключается драматизм ситуации, до которой нас довели так называемые проевропейцы», — заявил Алексей Тулбуре.

Кристина Пендя