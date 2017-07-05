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В Приднестровье подтвердили, что в домах Евгения Шевчука прошли обыски
05.07.2017

Представитель Следственного комитета Приднестровья Олег Гержоба подтвердил, что в домах экс-главы Евгения Шевчука прошли обыски.

Ранее Шевчук на своей странице в Facebook сообщил о проведенных обысках в его домах, назвав их незаконными. В отношении Шевчука, руководившего непризнанной республикой с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.

"В настоящее время действительно проведены обыски по месту жительства и месту прописки гражданина Шевчука Евгения Васильевича в городе Тирасполе, Рыбница и в селе Строенцы Рыбницкого района", — сказал Гержоба журналистам.

По его словам, цель обысков — обнаружение и изъятие предметов и ценностей, либо иных предметов, документов, которые могут иметь значение для расследования. "Хочу особо отметить, что аналогичные следственные действия проводятся не только лишь в отношении гражданина Шевчука, но также и в отношении иных лиц, причастных к преступлениям по данным уголовным делам", — добавил следователь.

Ранее Верховный совет (парламент) Приднестровья выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука и дал возможность на проведение следственными органами необходимых процессуальных действий и привлечение бывшего президента к уголовной ответственности. Шевчук покинул территорию непризнанной ПМР. Позже на своей странице в соцсети Facebook он объяснил этот поступок тем, что на него якобы готовилось покушение.


 
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