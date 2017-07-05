Валериу Мунтяну: Заключение Венецианской комиссии является политико-правовым

Заключение Венецианской комиссии является политико-правовым, даже если кто-то пытается дать ему иное толкование. Нельзя говорить об общеправовом характере заключения, не соотнося его с политическими реалиями, заявил Мунтяну.

Как рассказал Мунтяну, изучив заключение Венецианской комиссии по поводу смены избирательной системы, он пришёл к выводу, что поменять систему действительно желала лишь Демократическая партия, а Партия социалистов „желала” этого, будучи под давлением, сообщает ipn.md.

"Сейчас Партия социалистов корчит из себя святую и пытается найти достаточные аргументы для того, чтобы не голосовать во втором чтении за эту смешанную систему, поскольку сохранение нынешней системы даёт ПСРМ более весомые преимущества, чем её замена”, - считает Валериу Мунтяну.

По словам вице-председателя Либеральной партии, в этом же документе указано, что проект смены избирательной системы был поддержан в первом чтении депутатской группой ЕНПМ, созданной в период работы парламента нынешнего созыва. Посредством этого документа Венецианская комиссия заявила, что формирование депутатских групп, не представляющих избирателей, является чисто молдавским изобретением.

„Миграция депутатов, произошедшая с момента выборов 2014 года при участии более половины состава парламента, и достижение широкого „консенсуса”, на практике означают наличие лишь 19 депутатов, избранных по спискам Демократической партии. Остальные стали участниками этой формулы по стечению обстоятельств. Создание новых фракций, миграция депутатов являются крайне негативными и контрпродуктивными для построения правового государства явлениями”, - говорит Мунтяну.

Валериу Мунтяну подчеркнул, что, по сравнению с тем периодом, когда была введена нынешняя, пропорциональная избирательная система, сегодня ситуация стала гораздо хуже и неблагоприятнее для Молдовы, так как в 2009 году в парламенте существовала коалиция из четырёх партий, с 53 мандатами, присутствовал баланс и даже борьба, в том числе внутри коалиции, что способствовало определённому прогрессу. А в настоящее время, после 26 мая, Молдовой управляет одна-единственная партия – ДПМ. Других политформирований, образующих коалицию, нет, а ЕНПМ – это не более чем филиал Демпартии.

Пребывание Молдовы под мониторингом Совета Европы Валериу Мунтяну считает тем условием, которое способно ускорить европейскую интеграцию страны и даже приблизить получение статуса члена Евросоюза. В то же время, игнорирование рекомендаций Венецианской комиссии по поводу смены избирательной системы приведёт к давлению на Молдову извне и, безусловно, отдалит решение о предоставлении финансовой поддержки на практике, что является негативным моментом.